Dominique Schnizer inszeniert am Grazer Schauspielhaus Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ als gut geölte Pointenmaschine. Ein programmierter Publikumsrenner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Komisches Trio: Franz Solar, Franz Xaver Zach und Clemens Maria Riegler in Nestroys „Jux“ in Graz © Lupi Spuma

Die Sehnsucht nach dem anderen, wilderen Leben, sie hat schon manchen ins Schlamassel geritten – wenige aber in so fantastisch komischer Konsequenz wie den biederen Gewürzkramergehilfen Weinberl in Johann Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“. Der möchte wenigstens einmal im Leben ein verfluchter Kerl sein, ehe ihn die anstehende Beförderung zum Kompagnon zu lebenslänglicher Rechtschaffenheit verdammt.

Mehr zum Thema Nachtkritik Nestroys "Jux" am Grazer Schauspielhaus: Zwei Unglücksraben als Quotenbringer

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.