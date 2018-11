Facebook

"The Golden Age Show": Bodypainterin Birgit Mörtl, u. a. beim Life Ball tätig, hat das styriarte Sujet für 2019 gestaltet und wird, wie hier, „nackte“ Musiker „einkleiden“ © STYRIARTE/MÖRTL

Die styriarte 2019 hat schon begonnen. Denn Mathis Huber stellte nicht nur der Presse, sondern bei einem „Apero“ auch gleich dem neugierigen Publikum das Programm des nächsten Sommerfestivals vor.



Appetit auf das Kommende machte man im Palais Attems unter anderem mit kleine Delikatessen von Johann Joseph Fux, dessen Opernwerk man ja schon heuer zum mehrjährigen Leitprojekt erkoren hatte. Im Unterschied zum Auftakt mit dem kriegerischen, Kaiser Joseph I. gewidmeten „Julo Ascanio, Re d’Alba“ geht es im Geburtstagsgeschenk für dessen Nachfolger Karl VI. um die Liebe und die Natur: „Dafne in Lauro“ aus dem Jahr 1714 „ist ein galantes Stück, mit heiterem Tanz und viel Allegro-Musik, aber auch einer tieftraurigen, meditativen Arie“, wie Dramaturg Karl Böhmer bei der Präsentation erklärte. Dieses Lamento lässt der größte Barockkomponist Österreichs die Nymphe Daphne anstimmen, wenn sie sich zum Schutz vor Apollo, den Amor treffsicher mit seinen Liebespfeilen anstachelt, in einen Lorbeerbaum verwandelt.



Die berührende Szene, die sich der gebürtige Steirer Fux ausdachte, liefert zugleich auch das Motto für die styriarte 2019: „Verwandelt“ heißt es da. Die Verwandlung ist also nicht nur beim Fux.Opernfest Vol.2 zu erleben, das ein fast identes Team um den Dirigenten Alfredo Bernardini und den Regisseur Wolfgang Atzenhofer zum Festivalstart zelebrieren wird.



Beim Leitmotiv Metamorphosen darf natürlich Ovid nicht fehlen, dessen schönste Geschichten Peter Simonischek zu Musik von Mozart bis Messiaen liest. Pierre-Laurent Aimard wird seine Liebe zu Bach in den berühmten Goldberg-Variationen vertiefen. Andrés Orozco-Estrada dirigiert nicht nur ein weiteres Kirchenkonzert in Stainz, diesmal Schuberts Es-Dur-Messe; der feuerköpfige Kolumbianer wird auch durch die Eroica.Soap führen und mit dem Festspiel-Orchester verschiedenste Interpretationsansätze in Beethovens Symphonie Nr. 3 zeigen, wobei sich das Publikum für seine Lieblingsversion entscheiden kann.



„Beethoven!!!“ hat bewusst drei Rufzeichen, streichen doch das Eliot Quartet aus Frankfurt und das Pacific Quartet Vienna das gemeinsame Grundthema und die zig Varianten in sechs Spätwerken hervor. Und Stammgast Jordi Savall führt zuerst in einen mittelalterlichen Tiergarten und zum Festspielfinale in Shakespeares Theaterkosmos, der durch die Verwandlungskünste etwa eines Henry Purcell auch in musikalische Sternstunden mündete.

