Löst den "Erlkönig" Gustav Jugn ab: Bernd Loebe © APA/ROBERT JAEGER

Ich bin ein Sturkopf“, so charakterisierte er sich selbst in einem Interview. Da passt er ja ganz gut in die Gegend: Ab September 2019 wird Bernd Loebe (65) die Tiroler Festspiele Erl leiten – parallel zur Frankfurter Oper, die unter seiner Intendanz jüngst schon zum vierten Mal zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt worden ist.

In Tirol löst Loebe den langjährigen „Erlkönig“, Gustav Kuhn ab – der Gründer und künstlerische Leiter der Festspiele musste, wie berichtet, nach Vorwürfen sexueller Übergriffe alle seine Funktionen zurücklegen.

Um ihm Erl schmackhaft zu machen, erzählte Loebe bei seiner Präsentation am Mittwoch, sei ihm Festspielpräsident Hans-Peter Haselsteiner gar per Helikopter an seinen Urlaubsort auf der Turracher Höhe nachgereist: „Das macht natürlich Eindruck.“

