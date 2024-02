Die Uraufführung am 4. November 1988 fand unter Polizeischutz statt, rund 500 Menschen demonstrierten vor dem Burgtheater gegen die „Nestbeschmutzung“. Erboste Zwischenrufe, vehementer Szenenbeifall, Störaktionen verlängerten die Premiere auf viereinviertel Stunden. Gezählte 32 Minuten lang applaudierte das Publikum am Ende, auch gegen grölende Buhrufe vom Balkon. Ein von seiner Krankheit sichtlich gezeichneter Thomas Bernhard nahm an der Seite von Claus Peymann den letzten Premierenjubel seines Lebens entgegen. Es war Bernhards letzter öffentlicher Auftritt, ein paar Monate später starb er.