Hat in Kanada Kultstatus: Scott Thornley © scottthornleyauthor

Eigentlich zählen die Autorinnen und Autoren aus Kanada indirekt auch zu den Opfern der Pandemie. In großem Rahmen sollte Kanada im Herbst als Gastland bei der Frankfurter Buchmesse auftreten. Aber etliche Verlage traten bereits den Rückzug an, geplante Übersetzungen blieben auf der Strecke.

An wichtigen Neuentdeckungen besteht dennoch kein allzu großer Mangel. Vor allem im Genre der Kriminal-Literatur, bisher prominent vertreten durch Joe Fielding oder Giles Blunt. Nun betrat mit Scott Thornley ein weiterer Meister des düsteren Metiers die Bühne. In seiner Heimat genießt Thornley seit geraumer Zeit Kultstatus, zusätzlicher und weiterer Ruhm im deutschsprachigen Raum dürfte ihm gewiss sein. „Der gute Cop“ ist in unseren Breiten sein Debütwerk, stilistisch hervorragend, spannungsreich, ohne gekünstelte falsche Fährten, also geradlinige, klassische Krimikunst, fernab von Klischees.