Autor Robert Seethaler © Hanser-Verlag/Urban Zintel

Das Foto stammt aus dem Jahr 1910. Es zeigt einen schmächtigen Herrn mit Gehstock und markantem Hut. Recht souverän und gelassen scheint er an der Reling eines Ozeanriesen zu lehnen, in Wahrheit ist er todkrank. Und er weiß das auch. Diese letzte Übersee-Reise von Gustav Mahler nach New York, auf der das Foto entstand, bildet den Auftakt und das Zentrum von Robert Seethalers neuem Werk „Der letzte Satz“.

Es ist keine poetisch ausgeschmückte Mahler-Biographie. Es ist ein Künstlerroman, exemplarisch für ein exzentrisches, zwiespältiges, egoistisches und von selbstzerstörerischem Taten- und Schaffensdrang getriebenes Genie, das sich in seinem kurzen, nur knappe 51 Jahre dauernden Leben immer wieder selbst im Weg stand. Klar weckt diese Geschichte auch Assoziationen hin zu Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“, für die Mahler die optische Blaupause lieferte, noch mehr aber gewiss zu Luchino Viscontis grandioser Verfilmung, die aus Mahler fast eine Pop-Ikone machte.

All das liegt Robert Seethaler fern. Distanziert, fast emotionslos schildert er die ersten Episoden von Gustav Mahlers Rückschau auf sein an Licht und Schatten reiches Leben, beherrscht immer wieder vom Gefühl der Einsamkeit. Fiebernd liegt er zumeist auf dem Sonnendeck des Schiffs, ein Schiffsjunge wird zu seinem wichtigsten Gesprächspartner und Zuhörer. Wer allerdings homosexuelle Anspielungen oder Neigungen erwartet, ist auf dem falschen Dampfer.

Zur Person Robert Seethaler, geboren am 7. August 1966 in Wien. Autor und Schauspieler.

Seit 2006 veröffentlichte er sechs exzellente Romane, überzeugend auch durch ihre stilistische und thematische Vielfalt. Sein Roman „Ein ganzes Leben“ wurde sogar für den Booker Prize nominiert.

Robert Seethaler nahm reichlich Anleihen bei der an privaten Tragödien reichen Lebensgeschichte von Gustav Mahler; sei es der Tod seiner kleinen Tochter oder das Scheitern seiner Ehe mit Alma Mahler, die letztlich nur noch Mitleid für den Künstler empfindet, seien es die Jahre als Operndirektor in Wien oder das ernüchternde Treffen mit Sigmund Freud. Trotzdem erzählt Seethaler eine, seine ureigene Geschichte über ein zum Teil geglücktes, aber auch durch Scheuklapprigkeit verfehltes Leben. Und der Autor tut dies mit der Bravour eines Dirigenten, der von einem imaginären Pult aus jedes Wort, jeden Satz an seinen richtigen Platz geleitet.

„Der letzte Satz“, das zeigt sich bei der Lektüre rasch immer klarer, ist eine eindringliche, in ihrer Intensität sehr weise und raffiniert aufgebaute und im Finale zutiefst berührende Schicksalssymphonie, komponiert in einer Sprache, der faszinierende, grandiose Klangnuancen innewohnen.

Robert Seethaler. Der letzte Satz. Hanser, 126 Seiten, 19,60 Euro. © KK