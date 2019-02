Facebook

Laura Freudenthaler ist mit "Geistergeschichte" ein intensiver zweiter Roman geglückt © erlag Droschl/Marianne Andrea Borowiec

Irgendwann ist aus dem Miteinander ein Nebeneinander geworden: unbemerkt, unausgesprochen und scheinbar unaufhaltsam. Dieser grausam fortschleichende Prozess der Entfremdung dürfte den meisten Menschen selbst nicht fremd sein.

Anne und Thomas, beide 50, sind die Protagonisten in Laura Freudenthalers zweitem Roman „Geistergeschichte“. Seit 20 Jahren gehen sie, die Französin und Klavierlehrerin, und er, der Kulturmanager, zu zweit durchs Leben. Sie wohnen in einer wunderschönen Wohnung in einem guten Wiener Bezirk, nennen ein Haus am See ihr Eigen, womit sie viele schöne Erinnerungen verbinden.

