Autorin Gertrude Grossegger © KK

„Er ist ein Feinsinniger, der Wendel, was Töne anbelangt.“ So beginnt die Lyrikerin Gertrude Maria Grossegger ihren ersten Roman „Wendel“. Der Satz passt perfekt auf die Autorin, eine Feinsinnige, was Töne betrifft. Im konkreten Fall: sprachliche Töne, Zwischentöne, Nuancen. Aus diesen Nuancen wird elegant Spannung gewonnen.