Unser Weihnachtswunderhaus. Was wäre Weihnachten ohne Geschichten und ohne Gemeinschaft? Solche Dinge gehören an den Feiertagen einfach dazu. Dieses Buch liefert mit der Geschichte von Pia gleich beides: Weiße Weihnachten – das wünschen sich wohl viele Menschen. So auch Pia. Doch leider geht ihr Wunsch mehr als in Erfüllung. Der Schnee kommt. Und zwar in Massen. Das ist gar nicht so gemütlich, romantisch und lustig, wie Pia es sich eigentlich vorgestellt hat. Der Strom fällt aus, die Handys funktionieren nicht mehr und der Verkehr kommt zum Erliegen. Den Menschen, die mit Pia im Haus leben, verdirbt das ganz schön die Laune. Doch das Mädchen hat einen Plan: Sie will Weihnachten retten. Ob ihr das auch gelingen wird? Unterstützung bekommt sie auf jeden Fall von den anderen Kindern im Haus. Und sie sind sich sicher: Wenn alle gemeinsam feiern, kann Weihnachten doch nur schön werden, oder? Ein Buch zum Schmunzeln, Lachen und Nachdenken. Zum Vorlesen und Selbstlesen, bei dem bestimmt alle in weihnachtliche Stimmung kommen. Besonders geeignet für: Weihnachtselfen und Engerl ab acht Jahren. Annette Moser, Carlsen, 160 Seiten, 11 Euro. © Sonstiges

Das Disney Buch. Simba, Elsa oder Micky Maus: Egal, wen man immer schon am liebsten mochte, in diesem Buch sind sie alle versammelt. Denn Disney feiert seinen 100. Geburtstag und nutzt diesen Anlass, um seine Heldinnen und Helden in den Mittelpunkt zu rücken. Wer Disney liebt, kommt hier auf seine Kosten. Besonders geeignet für: Filmliebhaberinnen und Märchenprinzen ab acht Jahren. Jim Fanning & Tracey Miller-Zarneke, DK Verlag, 256 Seiten, 26,50 Euro. © Sonstiges

Tierisch wilde Weihnachten. Jeder feiert Weihnachten ein wenig anders. Doch wie feiern eigentlich Tiere diesen Tag? Wer das erfahren möchte, kann hier nachlesen. So viel sei verraten: Das Pferd würde gerne mit einem Einhorn feiern und Herr Krake würde sogar als Christbaumimitator zur Verfügung stehen. Die Weinbergschnecke ist übrigens auch schon in Feierlaune! Geeignet für: Tierliebhaberinnen und Spaßkekse ab sechs Jahren. Michael Stavarič und Martina Stuhlberger, Leykam, 104 Seiten, 25,50 Euro. © Sonstiges

Weihnachten ist überall. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die Weihnachten feiern. Doch feiern alle gleich? Nein! Überall gibt es andere Bräuche und Traditionen. Und wie diese aussehen, kann in diesem Buch nachgelesen werden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in Norwegen zu Weihnachten alle Besen versteckt werden, damit Hexen keinen Unfug treiben? Besonders geeignet für: Reisende und Neugierige ab fünf Jahren. Tim Brauner, G&G, 72 Seiten, 23 Euro. © Sonstiges

Mein großer Kosmos Weltraumatlas. Planeten, Sterne, schwarze Löcher und ferne Galaxien: Das Weltall ist riesig. So riesig, dass vieles davon gar nicht auf normale Buchseiten passt. Deswegen hat dieses Buch viele ausklappbare Seiten, die einen großen Blick auf das erlauben, das unendlich weit entfernt liegt. Und für junge Sternenforscher gibt es einiges an Tipps. So lernt man, wie man die kleinen leuchteten Punkte auch selbst beobachten kann. Besonders geeignet für: Wissenschaftlerinnen und Träumer ab acht Jahren. Justina Engelmann, Kosmos, 126 Seiten, 27,50 Euro. © Sonstiges

Dinosaurier und andere Urzeittiere. Bereit für eine Reise in die Vergangenheit? Dieses Buch nimmt mit in eine Zeit, lange bevor Menschen auf der Erde lebten. Damals beherrschten Dinosaurier, Meeressaurier und Flugsaurier unseren Planeten. Ein Buch, das Kindern Wissen über die Ära der Dinos und die Zeit danach vermittelt. Besonders geeignet für: Schlaufüchse und Wissbegierige ab acht Jahren. Manfred Baur, Tessloff, 192 Seiten, 26,50 Euro. © Sonstiges

Wann ist endlich Weihnachten? Eine Sache mag so gut wie kein Kind: das Warten. Auch dem kleinen Bären geht es so. Es fällt ihm wirklich schwer, auf Weihnachten zu warten. Doch Mama-Bär hat eine Idee: Mit vielen kleinen Geschichten verkürzt sie die Zeit bis zum Weihnachtstag. Und diese Erzählungen führen ins weit entfernte Bethlehem – wo ein echtes Wunder wartet. Für Ungeduldige und gute Zuhörer ab vier Jahren. Antonie Schneider, NordSüd, 64 Seiten, 21,50 Euro. © Sonstiges