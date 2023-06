Aller Anfang ist leer. Zumindest in emotionaler Hinsicht. Bran, Hauptfigur in Nell Zinks neuem Roman, steht mit dieser Erkenntnis keineswegs allein da, aber sie hat sich mit ihrem Dasein in einer sich endlos drehenden Warteschleife arrangiert, mutlos, antriebsschwach, gleichgültig. Das Leben ist anderswo, was bleibt, sind Abstecher in Fantasywelten, deren Zentrum die mythische Apfelinsel Avalon ist. Dorthin zog sich der Legende nach König Arthus, Herr der ritterlichen Tafelrunde, nach seiner schweren Verwundung zurück.