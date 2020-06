Facebook

Wird im November von der Stadt Wien geehrt: Gerhard Ruiss © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Die meisten kennen ihn als Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, bestens vernetzten Kulturpolitik-Experten und engagierten Lobbyisten für bessere Arbeitsbedingungen der Kulturschaffenden. Dass Gerhard Ruiss auch ein eifriger Lyriker und Musiker ist, wird nun mit einem Preis der Stadt Wien hervorgehoben: Ruiss erhält den diesjährigen, mit 10.000 Euro dotierten, H. C. Artmann-Preis.

"In präziser Wahrnehmung und Äußerung geht die Dichtung von Gerhard Ruiss auf soziale Zustände ein, auf Beziehungen zwischen Privatem und Politischem, auf Sprachmasken", begründet die Jury (Thomas Eder, Petra Ganglbauer und Klaus Zeyringer) ihre Wahl. "In konsequenter Manier findet Ruiss adäquate Klang-Formen der Verknappung und Rhythmisierung, auch im Dialekt. Seine vielschichtigen Gedichte spielen mit Sprachebenen, reißen Phrasen auf, transponieren (im Wolkenstein-Projekt) Früheres ins Heute. So hat Gerhard Ruiss über mehr als drei Jahrzehnte poetische Gesellschaftsbilder geschaffen, ein originelles lyrisches Werk, das (wie die "Kanzlergedichte") auch politisch zu denken zu geben vermag". Die Preisverleihung findet am 6. November statt.

Literaturpreis der Industrie

Ebenfalls verkündet wurde der Träger des „Literaturpreises der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans“ 2020. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis, der seit 1962 vergeben wird, geht an den gebürtigen Niederösterreicher Reinhard Kaiser-Mühlecker. Begründung der Jury: „Die Romane und Erzählungen von Reinhard Kaiser-Mühlecker führen in Regionen, in denen vieles stillsteht, weil der Anschluss an die jüngsten Modernisierungsprozesse längst verloren gegangen ist; und sie nehmen Figuren ins Visier, die gewöhnlich als Verlierer oder Entwurzelte angesehen werden. Aber aufs Korn nehmen sie die gängigen Wahrnehmungen, indem sie scheinbar stichhaltige Vereinbarungen mit äußerst verdichteten Erkundungen konfrontieren, die um den Zusammenhang von Geschichte und Mentalität oder Landschaft und Mentalität kreisen, ohne auf eine Pointe abzuzielen. Mit einer poetischen Akribie sondergleichen, die an Stifter, Hamsun, Tumler und Handke erinnern mag, doch seit langem schon als ureigenes Markenzeichen der Bücher von Kaiser-Mühlecker gelten darf, wird gegen jedes vorschnelle Urteil Einspruch angemeldet und stattdessen jede Art die Welt zu betrachten, nicht zuletzt auch jede große Erzählung selbst unnachgiebig einer Nachprüfung unterzogen.“

Reinhard Kaiser-Mühlecker wird im Dezember mit dem Wildgangs-Preis ausgezeichnet Foto © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Geboren 1982 in Kirchdorf a. d. Krems, wuchs Reinhard Kaiser-Mühlecker im oberösterreichischen Eberstalzell auf und studierte später Landwirtschaft, Geschichte und Internationale Entwicklung in Wien. Sein Debütroman „Der lange Gang über die Stationen“ erschien 2008, es folgten u.a. „Magdalenaberg (2009), „Wiedersehen in Fiumicino“ (2011), „Roter Flieder“ (2012) und „Schwarzer Flieder“ (2014). Die Preisverleihung findet am 9. Dezember in Wien statt.