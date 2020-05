Mit 50.000 Euro dotiert Dzevad Karahasan erhält Goethepreis 2020

"In Zeiten eines wachsenden Nationalismus auch in Europa steht er für das dauerhafte Überwinden von Grenzen, seien sie politisch oder kulturell" - so begründet die Jury die Vergaabe des Gothepreises an den in Sarajewo und Graz lebenden Autor Dzevad Karahasan.