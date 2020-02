Buch der Woche Peter Handke und der virtuose Griff zum "Zweiten Schwert"

Facebook

Erneut auf Sprach- und Welterforschung: Peter Handke (77) © APA

Am Anfang steht, wie so oft bei Peter Handke, die Unrast, der baldige Aufbruch in eine weitere poetische Gegen- oder Parallelwelt, in ein Andersland. Eben erst heimgekehrt in seinen Stammwohnsitz südwestlich von Paris, „nach mehreren Wochen Stromerns durch das nördliche Landesinnere“, holt ihn die Erinnerung an eine seit Jahrzehnten schon geplante, oft wieder vergessene oder verdrängte Vergeltung ein. Diesmal will er sie in die Tat umsetzen. Drei Tage nach der Rückkehr bricht er erneut auf –zu einer „Racheexpediton“. Sein Erscheinungsbild könnte auffälliger kaum sein. Er trägt einen dreiteiligen, blauschwarzen Dior-Anzug samt einem breitkrempigen Borsalino mit einer Bussardfeder im Hutband.