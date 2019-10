Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Detail aus dem Buchcover © Lübbe/KK

Eigentlich heißt sie Ingrid Krane-Müschen und lebt in Deutschland. Für ihre Fans allerdings ist sie Rebecca Gablé und zu Hause im englischen Mittelalter. Dort hat die 55-Jährige ihre Saga rund um die Waringhams angesiedelt, jenes fiktive Geschlecht, das sie in die Geschichte und in ihre Geschichten so einfügt, dass man glauben könnte, es habe tatsächlich existiert.