Erzählband "Spiel des Lebens"Udo Jürgens grandioses poetisches Vermächtnis

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschichten über Träume und Sehnsüchte: Udo Jürgens © Sony

"Wann, wenn nicht jetzt, sollte er Träume haben?“ Wie eine sprachliche Leitmelodie zieht sich die Frage durch die sechs Erzählungen, an denen Udo Jürgens bis knapp vor seinem Tod im Dezember 2014 arbeitete. Kurz zuvor wurden mit dem S. Fischer-Verlag etliche Details geklärt, auch der Titel – „Spiel des Lebens“ – wurde fixiert. Dass es dennoch fast fünf Jahre dauerte, ehe das Buch erscheinen durfte, lag an zermürbenden Erbstreitigkeiten. Wie schon in seinem 2004 veröffentlichten Roman „Der Mann mit dem Fagott“ stand ihm auch diesmal seine Lebensgefährtin Michaela Moritz als gewiss strenge Lektorin zur Seite, und es ist mehr als fair, dass sie nun auch als Mitautorin aufscheint.