Christoph Ransmayr und Co. Wortfestival Literasee: Eine poetische Weltreise in Bad Aussee

Die Welt von allen Seiten: Weit herum kommt man in der Literatur. Das Wortfestival Literasee in Bad Aussee belegt dies eindrucksvoll durch eine poetische Weltreise mit sieben prominenten Autorinnen und Autoren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Höhepunkt des Festivals: Christoph Ransmayr liest auf der Seebühne im Salzbergwerk aus "Cox" © Oliver Wolf

Es ist schon geraume Zeit her, da versetzte ein damals nur einem recht kleinen Insiderkreis bekannter Autor seine Leserschaft stets in höchstes Staunen. Stilistisch feinst geschliffen waren seine Reportagen, reich an präzisen Blicken für scheinbar bedeutungslose Details, eindringlich durch akribische Recherchen und die rare Gabe, große Spannungsbögen aufzubauen. Seine Beiträge erschienen in der legendären Zeitschrift „Transatlantik“; eine der besten Reportagen war den Mythen und den Mauern des Schweigens rund um die angeblichen Nazi-Schätze im Salzkammergut gewidmet. Sein Name: Christoph Ransmayr, mittlerweile ein Fixstern am internationalen Literaturhimmel.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.