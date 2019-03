Facebook

Die Leipziger Buchmesse beginnt © APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Der Frühling kommt und er bringt auch neuen Stoff in die Regale der Buchhändler. Präsentiert werden die neuen Programme vom 21. bis 24. März auf der Leipziger Buchmesse und dem angedockten Festival "Leipzig liest". Die Veranstalter haben 3.600 Veranstaltungen an 500 Orten organisiert. Wer soll denn da den Überblick behalten? Sieben Dinge, die Besucher nicht verpassen sollten.

PROMIS UND BESTSELLERAUTOREN: Er hat Gereon Rath und Charlotte Ritter erfunden - und ist damit auch der Kopf hinter der Erfolgsserie "Babylon Berlin": Volker Kutscher kommt mit "Marlow", dem 7. Teil der Krimi-Serie, zur Leipziger Buchmesse. Auch Spannungs-Altmeisterin Ingrid Noll oder die Bestsellerautoren Marc Elsberg und Simon Beckett kommen. Mit Sasa Stanisic und Jan Wagner sind auch zwei frühere Preisträger der Leipziger Buchmesse dabei. Doch es kommen auch prominente Gesichter, die nicht schon immer was mit Büchern gemacht haben. So sind unter anderem der Ärzte-Drummer Bela B. oder Tocotronic-Frontmann Dirk von Lotzow stellen ihre Bücher ebenso vor wie Köchin Sarah Wiener, Ex-SPD-Chef Franz Müntefering und Ex-Innenminister Thomas de Maizière.

PREIS DER LEIPZIGER BUCHMESSE: 15 Nominierte in drei Kategorien können sich Hoffnungen auf den Preis der Leipziger Buchmesse machen. In der Belletristik sind Anke Stelling ("Schäfchen im Trockenen"), Matthias Nawrat ("Der traurige Gast"), Kenah Cusanit ("Babel"), Feridun Zaimoglu ("Die Geschichte der Frau") und Jaroslav Rudis ("Winterbergs letzte Reise") nominiert. Preise gibt es auch für die beste Übersetzung und das beste Sachbuch. Jury-Chef Jens Bisky hält die Auszeichnung wegen ihrer Offenheit für alle Genres für einen der wichtigsten Literaturpreise. In den Buchläden sorgt er für Nachfrage nach den Titeln. Am Nachmittag des Messedonnerstags steht fest, wer die mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält.

GASTLAND: Tschechien sagt als Gastland der Buchmesse laut "Ahoj!". 55 Autorinnen und Autoren kommen nach Leipzig. Sie sind auf der Messe und im Rahmen des Festivals "Leipzig liest" in 130 Veranstaltungen zu erleben. Bevor eine Zeile gelesen wird, gibt es eine musikalische Kostprobe aus dem Nachbarland. Jaroslav Rudis ("Winterbergs letzte Reise") und Comiczeichner Jaromir 99 ("Tschechenkrieg") rocken am Mittwochabend (20. März) mit ihrer Kafka-Band die inoffizielle Eröffnung des Gastlandauftritts in Leipzig.

MANGA-COMIC-CON: Keine Leipziger Buchmesse ohne Tausende Cosplayer in bunten Kostümen. Auch in diesem Jahr ist die Messehalle 1 wieder für die Manga-Comic-Con reserviert. Für die Fans von Comic und Fantasy gibt es Signierstunden, Cosplay-Wettbewerb und ein Anime-Kino. Eine Einschränkung müssen die Kostüm-Fans in diesem Jahr aber hinnehmen: Weil es immer wieder Beschwerden gab, dass Cosplay-Fotografen mit ihrem Equipment die ohnehin vollen Wege der Messe verstopfen, müssen Blenden, Leitern und andere Stolperfallen diesmal draußen bleiben. Verboten sind "Boden berührende Hilfsmittel", wie die Messe mitteilte. Selfiesticks dürfen also weiter mit rein.

AUSFLUG NACH MITTELERDE: Seit 50 Jahren macht sich Frodo Beutlin mit seinen Gefährten zwischen den Buchdeckeln immer wieder auf die beschwerliche Reise, um Mittelerde vor dem Untergang zu bewahren. Zum runden Geburtstag des Fantasy-Klassikers "Der Herr der Ringe" widmet die Messe am 22. März ihren "Großen Leipzig-Liest-Abend" dem Fantasy-Klassiker von J.R.R. Tolkien. Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Leipzig spielt die Original-Filmmusik. Die Stimme des berühmten "Drei Fragezeichen"-Detektivs Bob Andrews, Andreas Fröhlich, liest vor. Denn er lieh auch der Film-Figur Gollum seine Stimme. Literaturkritiker Denis Scheck führt durch den Abend.

FRAG EIN BUCH: "Sorge Dich nicht, lebe" war gestern, heute ist "Magic Cleaning". Nicht nur Marie Kondo mit ihrem Ordnungssystem für alles und der Minimalismus sind ein Trend - auch der Ratgeber ist zurück. So tingelt Bas Kast mit seinem Überraschungs-Erfolg "Der Ernährungs-Kompass" über die Messe. Andere Autoren geben Tipps wie "33 unfehlbare Wege, sein Leben zu verplempern", erklären den "effizienten Stressabbau" oder geben Eltern mit Titeln wie dem "Wut-Mut-Buch" Tipps, wie sie ihre Kinder zu glücklichen und selbstbewussten Menschen erziehen.

NOCH MEHR PREISE: Neben dem großen Buchpreis werden noch eine ganze Reihe weiterer Auszeichnungen verliehen. Der Kinder- und Jugendbuchpreis Luchs geht dieses Jahr an Jason Reynolds und die Übersetzerin Anja Hansen-Schmidt für "Ghost. Jede Menge Leben". Den 26.000 Euro schweren Kurt-Wolff-Preis bekommt der Verleger Andreas J. Meyer, Gründer des Merlin-Verlages. Von der Buch-Community "Wasliestdu?" wird der "Ungewöhnlichste Buchtitel des Jahres" gekürt. Nachdem sich zuletzt Anna Basener mit ihrem Roman "Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte" stehen diesmal Titel wie "Der Tod ist schwer zu überleben" oder "Dieses Buch auf keinen Fall ablecken!" zur Wahl.

ÖSTERREICH:173 Aussteller kommen aus Österreich, 16 davon präsentieren sich am Gemeinschaftsstand des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels. Dazu kommen etwa 500 belletristische Neuerscheinungen von rund 150 österreichischen Verlagen, die am Stand der IG Autorinnen Autoren ausliegen.