Die Maklerin meldet bereits reges Interesse an dem Holzhäuschen. Das wurde aus der Verfilmung der "Kinder von Bullerbü" nach Astrid Lindgren weltweit bekannt. Wer 84.000 Euro übrig hat, kann mitbieten.

Die "Bullerbü-Häuser" im schwedischen Sevedstorp, Vimmerby © Holger Motzkau/Wikimedia Commons

Ein Haus, das als Zuhause von Lisa, Lasse und Bosse im schwedischen Film "Die Kinder von Bullerbü" berühmt geworden ist, steht zum Verkauf. Das kleine rote Holzhäuschen befindet sich in Vimmerby in Smaland, der Heimat der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die "Die Kinder von Bullerbü" 1947 geschrieben hat. Ihr Vater war in dem Haus mit dem Namen Sevedstorp aufgewachsen.

Das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert soll 850.000 schwedische Kronen kosten (84.000 Euro). Es ist 85 Quadratmeter groß und hat drei Zimmer. Die Einrichtung ist recht einfach, mit einem alten Ofen in der Küche und breiten Dielen als Fußboden.

Maklerin Susanne Gustafsson sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, das Interesse an dem Hof sei groß. Sowohl Familien als auch Astrid Lindgren-Fans hätten sich gemeldet, noch bevor sie das Haus auf der Internetseite angeboten hatte. Es ist das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass das Haus zum Verkauf steht.

Vor einem Jahr hatte die Maklerin das Anwesen schon einmal annonciert. Daraufhin hatte der Themenpark "Astrid Lindgren Welt" Ansprüche angemeldet, und es musste vom Markt genommen werden. Im Mai wies der schwedische Erbschaftsfonds die Ansprüche zurück, so dass einem Verkauf nun nichts mehr im Wege steht.