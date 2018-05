Let’s chat, Baby!Folke Tegetthoff im Kleine Zeitung Salon

Facebook

Folke Tegetthoff mit Baby Teo © (c) Christian Jungwirth

Während seiner Asientournee erfährt Folke Tegetthoff am 28. Oktober 2016, dass seine älteste Tochter ihn zum Großvater machen werde. Am Tag darauf beginnt er, dem „Menschlein“ täglich eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben und ihm damit zu erzählen, was da Großartiges auf ihn wartet. Am 13. Juni 2017 erblickt Theo gesund und munter das Licht der Welt – an diesem Tag schreibt der stolze Großvater die 185. und somit letzte Nachricht an ihn.

Daraus entstand ein außergewöhnliches Buch, in dem die unterschiedlichsten Themen aufgegriffen werden, die von der Welt und dem Leben erzählen. „Let’s chat, Baby“ richtet sich an alle, die der Welt anders, befreiend positiv ins Auge blicken wollen.

Der Livestream zum Nachschauen: