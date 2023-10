Mit Riesenspaß am Gruselgenre setzt Barbi Marković in ihrem neuen Roman etliche Geschichten in die Welt, schräg, persiflierend, maßlos übertrieben – stets vergnüglich, unterhaltsam und literarisch auf eindrucksvollem Niveau. Das kann man von ihr erwarten, das ist zu einem ihrer Markenzeichen geworden.