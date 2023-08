Heute Nachmittag findet zum letzten Mal in diesem Sommer in der Neuen Galerie Graz das institutionsübergreifende Kunsttherapie-und Kunstvermittlungsprojekt „Das Atelier“ statt. Für Besucher zugänglich ist auch noch einmal eine von den „Atelier“-Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst kuratierte und gestaltete Werkschau, die gleichzeitig eine Art Retrospektive darstellt.

Offenes Atelier außerhalb der Krankenanstalt

Kunstvermittlerinnen der Neuen Galerie und Kunsttherapeutinnen des LKH Graz II, Standort Süd, hatten sich vor vier Jahren zusammengetan, um ein Offenes Atelier außerhalb der Krankenanstalt zu gründen. Dort sollten aus der Behandlung entlassene Menschen die Möglichkeit haben, sich mittels Auseinandersetzung mit Kunst und künstlerischem Ausdruck wieder an die Gemeinschaft heranzuarbeiten.

In drei zur Zwischennutzung übernommenen Ausstellungsräumlichkeiten der Neuen Galerie waren über den Sommer eine Vielzahl von bildnerischen, textlichen und involvierenden Arbeiten der Projektteilnehmer zu sehen.

"Das Atelier" diente Menschen, die zuvor in psychiatrischer Behandlung waren, als kreative Spielwiese © Andreas Stangl

Seit 2020 haben pro Semester sechs bis zehn Menschen, die zuvor in psychiatrischer Behandlung waren, jeden Mittwoch die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten der Neuen Galerie miteinander und in Begleitung einer Vermittlerin und einer Therapeutin auf verschiedenste Weise mit Kunst auseinanderzusetzen und auch selbst kreativ tätig zu sein.

Künstlerisches Arbeiten ohne Eitelkeiten

Die von den Teilnehmern selbst ausgesuchten und auch im Miteinander gemeinsam gestalterisch präsentierten Exponate seien nicht im engeren Sinn als „Werke“ zu sehen, sagt die Leiterin der Kunst- und Architekturvermittlung der Neuen Galerie und im Kunsthaus, Monika Holzer-Kernbichler. „Es geht nicht darum, Kunst zu produzieren. Es geht für diese Leute, die dramatische Situationen und klinische Aufenthalte hinter sich haben, darum, einen kreativen Ausdruck zu finden.“ Der geschützte Rahmen des Museums ermögliche den Teilnehmenden das künstlerische Arbeiten jenseits eines Kunstbetriebs, in dem Eitelkeiten und persönliche Befindlichkeiten eine große Rolle spielen, sagt Holzer-Kernbichler.

Die Exponate haben die Projektteilnehmer selbst und im Miteinander gestaltet und ausgewählt © Andreas Stangl

Sich selbst sichtbar machen

Viel Zeit werde in Gespräche mit den Teilnehmern investiert, ergänzt Anna Döcker, eine der in das Projekt involvierten Kunstvermittlerinnen, die betont, das Projekt sei vor allem ein Instrument des „Empowerment“, der Selbstbestimmung für die vom Leben gebeutelten Menschen, die im Verlauf des Arbeitens im Museum nach und nach lernen „sich selbst sichtbar zu machen“.

Die Kunstwerke seien auch als Instrument des "Empowerment" zu verstehen © Andreas Stangl

Die Ausstellung wurde im Verlauf der letzten Wochen von den Teilnehmern immer wieder modifiziert und blieb somit bis zum Schluss im kreativen Fluss. Den Besuchern präsentierte sich die Werkschau als höchst abwechslungsreiche Meta-Installation, die in ihrer Vielfalt und in ihrer ganzheitlichen Ästhetik überrascht. Dass sich unter den Exponaten auch Werke befinden, auf die alle Kriterien eines Kunstwerks in höchstem Maß zutreffen, versteht sich von selbst.

"Kunstasyl" für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Das Projekt steht im Zusammenhang mit Bemühungen, in Graz ein Kunstasyl für Menschen mit psychischen Erkrankungen nach dem Vorbild des ersten so genannten „Living Museum“ in Queens im US-Bundesstaat New York zu errichten. Letzteres wurde 1983 von dem Künstler- und Psychologen-Duo Janos Marton und Bolek Greczynski gegründet. Die Initiative war unter anderem vom Haus der Künstler in Gugging in Klosterneuburg bei Wien beeinflusst. „Das Atelier“ soll unabhängig davon, ob und wann es in Graz ein eigenes "Living Museum" geben wird, jedenfalls weitergeführt werden.

„Das Atelier“: noch heute, 16 bis 18 Uhr, Neue Galerie Graz.