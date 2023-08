Staubig oder gatschig? Eine wichtige Frage, die sich im Vorfeld vieler Festivals stellt. So spielten dem diesjährigen Metalfestival in Wacken etwa Schlammassen und Regen übel mit. Ein Problem, das es zumindest am ersten Tag des Frequency Festivals in St. Pölten nicht gibt. Bei strahlendem Sonnenschein stürmten die Besucherinnen und Besucher um 14 Uhr das Gelände, wo später noch Größen wie Die Ärzte auftreten sollten. Andere wiederum kühlten sich in der Traisen ab - eine Aktion, von der der Veranstalter abratet und für die keine Haftung übernommen wird.

Für den ersten Tag voller Bass, Bier und Musik herrschten jedenfalls perfekte Bedingungen. Mit Musik vom Kärntner Rian, DJ Robin Schulz, Limp Bizkit und dem US-Rapper Macklemore ist ein fulminanter Start in die dreitätige Veranstaltung garantiert. Rund 150.000 Gäste werden erwartet. Laut Polizei sei bisher "sehr wenig vorgefallen". Vom Roten Kreuz wurden rund 150 Personen, die großteils kleinere

Blessuren aufgewiesen hatten, behandelt. ÖAMTC-Angaben zufolge gestaltete sich auch die Anreise vorerst undramatisch bis ideal.

Frequency Festival 2023: Die ersten Bilder