Es mag der Stern Nummer 2754 sein, aber er wird einer der hellsten sein, der ab heute am berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood erstrahlen wird. Es ist natürlich kein Zufall, dass die amerikanische Schauspielerin Carrie Fisher, die als Prinzessin Leia in der „Star Wars“-Saga berühmt wurde, ausgerechnet heute posthum den Stern erhält. Wird doch alljährlich am 4. Mai weltweit der „Star Wars“-Tag gefeiert, da das Datum „May, the fourth“ an den berühmten Satz „May the force be with you“ („Möge die Macht mit dir sein“) erinnert.

Fisher starb am Ende 2016 im Alter von 60 Jahren, nachdem sie wenige Tage zuvor während eines Flugs von London nach L. A. einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nur einen Tag nach ihr starb ihre Mutter mit 84 Jahren.









Die Sterne in der Nachbarschaft stehen übrigens besonders günstig: Nur wenige Meter von Carrie Fishers Stern ist jener von Mark Hamill zu finden, den er 2018 erhielt. Der heute 71-Jährige gab in der „Star-Wars“-Saga an der Seite Fishers ihren Zwillingsbruder und Jedi-Ritter Luke Skywalker. Der Stern von Fishers Mutter Debbie Reynolds („Goldgräber-Molly“, „Singin’ in the Rain“) befindet sich auf der anderen Straßenseite.

Enthüllt wird die Plakette von Fishers Tochter, der Schauspielerin Billie Lourd (30). Ob Chewbacca und Meister Yoda zur Zeremonie erscheinen werden, steht noch in den Sternen, bekanntlich ist die Galaxie, in der sich die Herrschaften befinden, weit, weit entfernt.