Es ist ein fliegender Wechsel von einem Tanker zum anderen: Bereits mit 1. April wechselt der gebürtige Oststeirer Josef Schrammel von der Raiffeisen Landesbank Steiermark zum Universalmuseum Joanneum (UMJ), wo er als Nachfolger von Alexia Getzinger für die nächsten fünf Jahre die kaufmännische Leitung übernehmen wird. 28 Bewerberinnen und Bewerber hat es für die Position gegeben, wie Landeshauptmann und Kulturreferent Christopher Drexler (ÖVP) bei der Vorstellung Schrammels am Donnerstag Einblicke in den Bestellprozess gegeben hat. Drei Kandidaten blieben nach dem Hearing letztlich übrig, eine weitere Personalagentur engagiert, um zusätzliche Tiefeninterviews zu führen. Immerhin musste die kaufmännische Leitung neu ausgeschrieben werden, da es im Oktober vonseiten der Findungskommission nach dem Hearing zu keiner Empfehlung gekommen war.



Mit der Wahl Schrammels zeigte sich Drexler mehr als nur zufrieden: „Er weist eine große finanz- und kaufmännische Expertise auf“, und hält nun die künftige Führungsspitze mit Marko Mele, seit Oktober wissenschaftlicher Geschäftsführer, „für außerordentlich gelungen.“

Mele zeigte sich gestern Schrammel gegenüber noch gnädig: „Ich werde ihm nicht gleich heute meine 15 Ziele und 19 Maßnahmen überreichen“, aber er freue sich auf die gemeinsame strategische Weiterentwicklung des Hauses. Neo-Geschäftsführer Schrammel zeigte sich als Fan von Museumsstifter Erzherzog Johann und dessen Leitbild „die Schätze der Steiermark aus Kunst, Natur und Kultur zu bewahren und der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.“ Neben dem Erstellen des Budgets sieht er seine Aufgabe auch im „Einhalten von Budgets.“ Apropos Geldangelegenheiten: Josef Schrammel war in den letzten Monaten ehrenamtlicher Finanzreferent der steirischen ÖVP. Für Drexler kein Ausschlussgrund für seine künftige Tätigkeit und „er wird diese Funktion auch aufgeben.“