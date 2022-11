Im Tal der Könige, da fährt man elektrisch. Im übergroßen Golfwagen karrt man die Touristen vom Eingang zum Talbeginn, 100 Meter, dann steht man, nicht unwahrscheinlich, vor einer Scheibtruhe. Ein Gegensatzpaar, das man ganz gut auf die allgemeine Ausgangslage umlegen kann. Mehrere Tausend Jahre an Geschichte treffen auf Tausende Touristen täglich, die mit Smartphones in der Hand das einzufangen versuchen, was man schlichtweg nicht einfangen kann – einen felsig zerklüfteten Ort, eine Mischung aus Steinen, Sand und einem kitschig blauen Himmel, der alles überspannt. Ein Ort mit Aura, das kann man ganz frei von esoterischen Anflügen feststellen.