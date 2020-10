Facebook

Eva Mendes und Ryan Gossling haben zwei Kinder © APA/EPA/WARREN TODA (WARREN TODA)

Die aus den USA stammende Schauspielerin Eva Mendes kennt man aus Filmen wie "The Place beyond the Pines" oder "2 Fast 2 Furious". Die 46-Jährige ist seit 2011 mit Schauspiel-Kollege Ryan Gossling (39) liiert. "Ich wollte noch nie ein Baby haben, bis ich mich in Ryan verliebt habe", sagte die 46-Jährige jüngst.

Mendes bekam mit 40 ihr erstes Kind: "So hat es geklappt, dass ich Karriere machte und mich dann auf meine Familie konzentrierte." Mittlerweile hat das Hollywood-Paar zwei Kinder: Esmeralda Amada (6) und Amada Lee (4). Jetzt denkt Mendes darüber nach, wieder in das Filmgeschäft zurückzukehren.