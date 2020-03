Facebook

César-Preisträgerin Tonie Marshall (1951-2020) © APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Die französisch-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Tonie Marshall ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 68 Jahren, wie ihre Agentur Time Art der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigte. Marshall ist die einzige Frau, die jemals den französischen Filmpreis César in der Kategorie Beste Regie gewann. Sie erhielt die Auszeichnung im Jahr 2000 für die dramatische Komödie "Schöne Venus" mit Audrey Tautou und Nathalie Baye. Der Streifen wurde unter anderem auch als bester Film ausgezeichnet.

Marshall wurde 1951 in einem Pariser Vorort geboren. Sie wuchs in der Welt des Films auf - ihre Eltern waren der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur William Marshall und die französische Schauspielerin Micheline Presle. Sie gab ihr Kinodebüt 1973 neben Catherine Deneuve in "Die Umstandshose". Später fing sie an, auch erfolgreich hinter der Kamera als Regisseurin und Drehbuchautorin zu arbeiten. Sie schrieb vor allem bittersüße Komödien wie "Er liebt mich, er liebt mich nicht - Toujours l"amour" (2014) mit Sophie Marceau. Ihr Liebesfilm "Dem Paradies ganz nah", in dem Catherine Deneuve und William Hurt die Hauptrollen spielten, konkurrierte 2002 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig um den Goldenen Löwen.