Hornbach bietet ein Werk des chinesischen Künstlers und Dissidenten zum Selbstbauen an: "Safety Jackets Zipped the Other Way".

Ai Weiwei hat dieses Kunstwerk für die Baumarktkette kreiert © APA/MACDOUGALL

Konzeptkünstler Ai Weiwei gibt es nun im Baumarkt - konkret ein Werk des Regimekritikers. Die deutsche Baumarktkette Hornbach bietet unter dem Titel "Safety Jackets Zipped the Other Way" ein Kunstwerk des 62-Jährigen zum Kauf an - inklusive Do-it-yourself-Bauanleitung. Im Kern handelt es sich um Warnschutzwesten, die über ihre Reißverschlüsse verbunden werden können und so eine Skulptur bilden. Das orangefarbene Jackenensemble wird dann entweder auf einer Konstruktion aus Stahlrohren platziert oder mittels Haken an eine Wand gehängt. Diese Jacken mit ihren reflektierenden Streifen stünden "für Sicherheit und damit für eine fundamentale Idee unserer Zivilgesellschaft – für Ai Weiwei Teil der Faszination".

Er sei von der Anfrage des Baumarktes sogleich begeistert gewesen, wird Ai Weiwei auf der Homepage des Projekts zitiert: "Die Produkte befassen sich sowohl mit den praktischen Aspekten des Lebens als auch mit den dekorativen und angenehmen." Online kostet jede Jacke bei Hornbach 36 Euro. Hinzu kommen noch Wandhaken und Dübel - sowie eine Publikation für 18 Euro, die als Bauanleitung oder Kunstbuch dient, je nach Perspektive.

Ai Weiwei lebt und arbeitet seit 2015 in Berlin im Exil. Er ist Mitglied der Akademie der Künste und Ehrenmitglied der Royal Academy of Arts.