Der Wiener Rapper Yung Hurn gastiert am Wochenende gleich zweimal im Grazer Orpheum. Die provokante Grundhaltung des Musikers sieht sich mittlerweile mit dem Mainstream konfrontiert.

© Julian Melichar

"Yung Hurn, wieso machst du das?", schallt es durch das Grazer Orpheum. - Es ist ein Rezitativ, das sich an diesem Abend noch öfter aufdrängen wird. DER Rapper aus Österreich gewährt an diesem Wochenende eine Doppelaudienz in Graz.