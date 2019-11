Facebook

Helene Fischer und Andrea Berg mit Udo Jürgens bei der Bambi-Gala 2013 © EPA

Helene Fischer (35) und Andrea Berg (53) sind die erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands - weit vor Vanessa Mai oder Michelle. Natürlich werden beide zahlentechnisch verglichen. Der jüngste Punkt geht an Fischer: Sie konnte nun nämlich sagenhafte 350 Wochen ihr "Best Of"-Album in den offiziellen deutschen Verkaufscharts platzieren. Damit überholte sie ihre Vorgängerin um eine Chartplatzierung, die ihr "Best of"-Album entsprechend 349 Wochen in der Hitparade halten konnte.

Fischer "Best of"-Sammlung war erstmals 2010 erschienen und enthält in der Neuauflage von 2018 zusätzliche Hits wie „Atemlos“ und „Von hier bis unendlich“. Bergs "Best of" kam 2001 auf den Markt. Neben den Chart-Platzierungen weist Fischer auch mehr Social-Media-Follower auf. 1,6 Millionen User folgen ihr auf Facebook und 715.000 auf Instagram. Und das, obwohl es derzeit um Helene eher ruhig ist.

Live kann man Fischer am 4. April 2020 bei "Sound & Snow Gastein" erleben, Berg ist auf großer "Moasik"-Tournee (in Graz am 14. Februar).