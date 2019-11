Die "Mütter von Srebrenica" und die Vereinigung von Völkermordopfern und -zeugen, haben am Dienstag erneut vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo Peter Handke demonstriert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Proteste am 5. November. © APA/AFP/ELVIS BARUKCIC

Zwei bosnische Kriegsopferverbände, die "Mütter von Srebrenica" und die Vereinigung von Völkermordopfern und -zeugen, haben am heutigen Dienstag erneut vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo gegen den diesjährigen Literaturnobelpreis an Peter Handke demonstriert. Zum Protest seien alle Mütter gekommen, die ihre Kinder verloren hätten, sagte Munira Subasic vom Verband "Mütter von Srebrenica".

Sie seien weiterhin um die Gerechtigkeit für die Opfer bemüht. Der nächste Protest wurde für 10. Dezember einberufen, wenn der Nobelpreis ausgehändigt wird.