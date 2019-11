Facebook

Die Ärzte kommen zu uns © KK

Die Ärzte bringen 2020 nach längerer Pause wieder ein Album heraus und gehen auf Tournee. Das Management der Band gab nun zwei Termine in Österreich bekannt: Unter dem Slogan "In the ä tonight" gastiert das Trio (Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González) am 17. November 2020 in der Wiener Stadthalle und am 11. Dezember 2020 in Bad Gastein beim "Sound & Snow". Aus dem Mund der Band lautet das so: "Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!" Lieder wie "Schrei nach Liebe" und "Männer sind Schweine" haben sich in das kollektive, musikalische Gedächtnis eingebrannt und sind aus der Radiolandschaft nicht mehr wegzudenken.

Der Vorverkauf startet am 14. November um 17 Uhr auf www.bademeister.com und bei www.oeticket.com .

Und: "Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich. Für einzelne Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt - insoweit noch Kontingente vorhanden - auch ein örtlicher Vorverkauf starten", so die Veranstalter des Wiener Termins.