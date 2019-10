Kritik"Die Edda" im Burgtheater: Intime Tragödien im Mythennebel

Facebook

Götterkriege und blutige Massiker auf einer schneebedeckten, vollgeräumten Bühne am Burgtheater © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Welt ist aus den Wimpern eines Riesen gebaut. Wenn sie endet, wird ein Schiff, beschlagen mit den Fingernägeln der Toten, in See stechen. Das, was dich beschützt, wird dich auch umbringen. Das Ende ist alles, das Leben vergeht. Ungeheuerliche Vorstellungswelten tun sich auf in der Edda, Islands Nationalmythos, der von Göttern, Helden, Weltenlauf erzählt und den der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnasson und sein Co-Autor Mikael Torfason auf die Bühne des Burgtheaters bringen. Die 2018 in Hannover uraufgeführte Produktion wurde für die Wiener Fassung weiterentwickelt und gekürzt.