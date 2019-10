Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sitzplatzauslastung lag 2017/18 bei 56,3 Prozent. Der Eigendeckungsgrad bei 19,7 Prozent. © APA/GEORG HOCHMUTH

Der Stadtrechnungshof nahm die Geschäftsjahre 2015/16 bis 2017/18 im rahmen einer Gebarungsprüfung unter die Lupe. In dieser Zeit erhielt das Wiener Vokstheater für das Haupthaus und die Produktionen in den Bezirken insgesamg Förderungen in der Höhe von 21,9 Millionen Euro. "Eine Analyse ausgewählter finanzwirtschaftlicher und theaterspezifischer Kennzahlen ergab, dass sich die "Volkstheater" Gesellschaft m.b.H. in einer prekären finanziellen Lage befindet und tiefergehend Maßnahmen erforderlich wären, um die Finanzlage nachhaltig zu sanieren", heißt es im aktuellen Bericht des Stadtrechnungshof.

Empfohlen wird konkret eine Evaluierung und Verinfachung des Zulagensystems, um den Personalaufwand zu senken. Speziell im Bereich Technik fielen viele teute Überstunden an. Auch das interne Kontrollsystem "zur Reglung der Vergabe von Freikarten und zur Administration von Vermögensgegenständen" sollte, geht es nach dem Stadtrechnungshof, geändert werden.

Nicht geprüft wurden die künstlerisch-inhaltlichen Tätigkleiten und auch die bauliche Sanierung ist in der Analyse nicht berücksichtigt.

Gleiche Auslastung, weniger Zuseher

Die Eigenmittelquote lag etwa nur knapp über acht Prozent. Diese

Kennzahl ist laut Rechnungshof mit ein Indiz für die prekäre Lage

des Theaters. Auch die Besucherzahlen seien zuletzt stark gesunken,

wobei der jährliche Durchschnittswert 136.700 betrug. Im Haupthaus

betrug der Rückgang sieben Prozent, das Volkstheater in den Bezirken

musste sogar deutlich mehr Federn lassen.

Valorisierung oder Ende der Subventionierung

Ist das Volkstheater bereit, "entsprechende Einsparungspotenziale auszuschöpfen", sieht der Stadtrechnungshof auch die Stadt Wien in der Pflicht: Diese sei gefordert, "in Hinkunft die Valorisierungen der Gehälter und Löhne der Mitarbeitenden der "Volkstheater" Gesellschaft

m.b.H. durch gleichermaßen angepasste Subventionierung zu berücksichtigen. Sollte eine solche Vorgangsweise nicht dem Willen der Stadt Wien entsprechen, wären von der Magistratsabteilung 7 Überlegungen anzustellen, ob eine weitere Subventionierung ohne entsprechende Valorisierung der "Volkstheater" Gesellschaft m.b.H. langfristig sinnvoll ist, da es dann in kurzer Zeit wieder zu einer finanziell nicht zu bewältigenden Situation kommen würde."

Es ist Anna Badoras letzte Saison als Intendantin. Ihr folgt Kay Voges nach. Foto © APA/ROLAND SCHLAGER

Vorzugsweise tantiemenfreie Stücke empfohlen

Auch der vom Rechnungshof geortete Anstieg der Kosten für

Tantiemen wurde kritisch beäugt. Der Stadt-RH erinnerte daran, dass

schon 2003 dem benachbarten Theater in der Josefstadt im

Sanierungskonzept empfohlen worden sei, vorzugsweise tantiemenfreie

Stücke auszuwählen. Dem Volkstheater wurde ebenfalls eine

diesbezüglich "bewusste Auswahl" an Aufführungen nahegelegt.

Bemängelt wurde auch die Ablauforganisation. Eine systematische

Dokumentation der wichtigsten Betriebsabläufe fehle: "Im

Wesentlichen leitete sich das Handeln der Mitarbeitenden aus der

Verfolgung des Gesellschaftszweckes, aus einzelnen Dienstanweisungen

sowie den gewohnten Abläufen ab." Eine interne Revision wurde

ebenfalls vermisst.

Der Rechnungshof konstatierte jedenfalls einen "dringenden

Reformbedarf". Um darzulegen, wie die Situation verbessert werden

könnte, schlugen die Prüfer das Josefstadt-Sanierungskonzept aus dem

Jahr 2000 zurate. Darin sind unter anderem kurzfristige finanzielle

Beiträge der Mitarbeiter, preiswertere Inszenierungen, flexiblerer

Personaleinsatz, eine Reform des Zulagensystems, aber auch eine

"ansteigende Subventionslinie", also mehr Geld um die

Personalkostensteigerungen abzudecken, angeführt.

Dies alles mündet in der Forderung, auch für das Volkstheater ein

Sanierungskonzept zu erarbeiten. Die Gesellschaft stellte ein

solches in einer im Bericht erhaltenen Stellungnahme tatsächlich in

Aussicht: "Im Rahmen der 3-Jahres-Planung für den Zeitraum nach der

Sanierung des Volkstheatergebäudes ist vorgesehen, alle Bereiche auf

Einsparungs- und Effizienzpotenziale zu prüfen. In Summe soll

dadurch eine nachhaltig stabile wirtschaftliche Situation

herbeigeführt werden."