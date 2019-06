Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freitag spielte das Wetter noch mit © APA/HERBERT P. OCZERET

Tag Zwei des Wiener Donauinselfests: Am heutigen Samstag werden wieder Massen in Richtung Insel ziehen, um Party zu machen und Konzerte zahlreicher (Austro-)Musikgrößen zu besuchen. Auf dem Programm stehen heute u.a. Wolfgang Ambros, Seiler & Speer, Christina Stürmer, Die Seer und der Rapper Yung Hurn. Was das Wetter anbelangt, so heißt das Motto heute wohl: "No risk, no fun."

Laut dem Meteorologen Christian Csekits von Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, der für das Donauinselfest das Wettergeschehen überwacht, kann es heute zeitweise sehr nass werden. Am Nachmittag, wenn immer größer werdende Besuchermassen Richtung Insel strömen, wird es zunächst wolkig. Zeitweise gehen dann auch Regenschauer und Gewitter nieder, kündigte er in einem schriftlichen Update am Vormittag an. Dabei könne es auch kräftig schütten. Zumindest eine gute Nachricht hat Csekits: "Es handelt sich aber nicht um Dauerregen, somit gibt es zwischendurch auch trockene Phasen." Auch am Abend und in der Nacht bleibe es wechselhaft mit teils gewittrigen Regengüssen. Die Höchsttemperatur liegt bei etwa 26 Grad.

Bunte Programm

Am Nachmittag stehen zunächst Spiel und Spaß im Vordergrund: So gibt es beispielsweise Rettungshunde- und Polizeihundevorführungen und auch die Wasserrettung zeigt, was sie kann. Ein alljährlicher Magnet ist auch der Bag Jump. Dabei handelt es sich um einen mehrere Meter hohen Turm, von dem man sich auf ein überdimensionales Luftkissen stürzt. Zusätzlich gibt es spezielles Programm für Kinder. Der Bogen spannt sich dabei vom Kasperltheater über Kinderschminken bis hin zum Ringelspielfahren.

Auf einigen Bühnen wird auch schon erstes Musikprogramm geboten. So gibt es auf der JG-Bühne einen Auftritt von Daniele Negroni (17.00 Uhr). Er ist bekannt aus den TV-Shows "Deutschland sucht den Superstar" und "Dschungelcamp". Weiters zu hören bekommen die Festbesucher die singende Ex-Skirennläuferin und nunmehrige Dancing-Stars-Gewinnerin Lizz Görgl. Sie sorgt auf der BAWAG-PSK-Bühne für Unterhaltung (18.30 Uhr).

Die publikumsträchtigen Konzerte finden vor allem am Abend statt. Ein Auszug aus dem Programm: Auf der Festbühne, die am heutigen Samstag von Radio Wien bespielt wird, reichen sich Christina Stürmer (19.40 Uhr), Wolfgang Ambros (21.00 Uhr) und schließlich Seiler & Speer (22.30 Uhr) die Mikros weiter. Auf der FM4-Bühne ist der mehrfache Amadeus-Gewinner Leyya (19.45 Uhr) und später der Wiener Rapper Yung Hurn (22.40 Uhr) angekündigt.

Ziemlich zeitgleich geben auf der Schlagerbühne Die Seer ein Konzert (22.20 Uhr). So richtig die Post unter den jungen Festbesuchern geht traditionell bei der Electronic-Music-Bühne ab, wo DJs für laute Beats und Bässe sorgen. Heute mit dabei ist u.a. Mike Williams (20.30 Uhr). Wer mehr Ruhe sucht: Im Kulturzelt locken u.a. Lisa Eckhart mit "Die Vorteile des Lasters" (19.00 Uhr) und anschließend Andreas Vitasek mit "Austrophobia" (20.00 Uhr).