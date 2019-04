Facebook

Für viele kultig: Ralf König vor seinem Oeuvre © KK

Die sich ab der zweiten Lebenshälfte verändernde Sexualität des Mannes zog auch ein weibliches Publikum an: Seit der Kino-Adaption seines „Bewegten Mannes“ 1994 mit Til Schweiger und Joachim Krol (mehr als 6,5 Millionen Besucher) ist der Kölner Ralf König auch in der heterosexuellen Welt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nach Graz, für eine Comic-Lesung im Dom im Berg, verschlug es den 58-Jährigen aber jetzt zum ersten Mal. Und sorgte für durchgehend lautes Lachen und Gackern im Publikum, als er in verschiedenen Stimmlagen und –farben die Figuren aus seinem aktuellen Band „Herbst in der Hose“ zu Leben erweckte. Motto: Mit Ende 40 geht das schleichende Elend langsam, aber sicher los. Der Mann und die Andropause.

