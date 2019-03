Facebook

Michael Jackson: Monster oder selbst ein Opfer? © APA/AFP/VINCENT AMALVY

Für Michael Jackson gilt posthum noch immer die Unschuldsvermutung. Aber seit zwei Männer in einem Dokumentarfilm, der im April auch im deutschen Fernsehen laufen wird, ihre Vorwürfe gegen Jackson auf sehr glaubwürdige Weise erneuert haben, gerät der Pop-Titan wieder ins Zwielicht. Der Film legt nahe, dass der Superstar, der eine unvorstellbar schlimme Kindheit erlitten hatte, der sich später als ewiges Kind inszenierte, dass diese merkwürdige, fragile Erscheinung selbst ein übler Täter war, der über Jahre systematisch Kinder missbrauchte, ein Multimillionär, der sich eine besonders perfide Tarnung zugelegt hatte.



Kann man die Musik einer solchen Type noch guten Gewissens hören? Ein Blick in die Geschichte zeigt schnell, dass Jackson kein Einzel-, sondern ein Dutzendfall ist. Denn diese Geschichte wimmelt von Künstlern, deren Leben gelinde gesagt alles andere als makellos war. Der Maler Caravaggio war ein notorischer Gewalttäter, der einen Mann erschlug. Der Komponist Gesualdo stellte seiner Frau und ihrem Liebhaber eine Falle und ließ beide umbringen. Richard Wagner war nicht nur ein Opportunist, sondern ein abscheulicher Antisemit. Bertolt Brechts Frauenbeziehungen wären heute gewiss Thema für die #meToo-Debatte. Der Dichter Ezra Pound war ein glühender Verehrer von Mussolini und Faschismus, der Schöpfer von „Alice im Wunderland“, Lewis Carroll, ist wegen seiner Fotos von nackten Mädchen in Verruf gekommen, und der Kaffeehausliterat Peter Altenberg dürfte pädophilen Neigungen nachgegangen sein. Eine kranke Neigung, die Adolf Loos vor Gericht brachte. Ein mutmaßlicher Vergewaltiger wie der Regisseur Roman Polanski verschanzt sich seit Jahren in Frankreich vor dem Zugriff der US-Justiz, seinem Kollegen Woody Allen wird ebenso Missbrauch vorgeworfen wie Schauspieler Kevin Spacey. Es gäbe noch viele weitere Beispiele für fragwürdiges bis verbrecherisches Verhalten von Künstlern. Übrigens, vergessen wir das nicht, es handelt sich dabei ausschließlich um Männer.