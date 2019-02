Facebook

Das Buch vermittelt Lust am Singen in vier Sprachen. © micura.it

Musik ist zwar international, die Liederbücher allerdings meistens nicht. Für das liebevoll gestaltete Buch "Jun a cianté! - Lasset uns singen" hat Andre Comploi, Pressechef der Wiener Staatsoper und selbst begeisterter Hobbysänger, 25 traditionelle Kinderlieder ausgesucht und deren Texte in vier Sprachen - Deutsch, Englisch, Italienisch und Ladinisch - übersetzt.

"Dieses Buch ist der sehr persönlichen Notwendigkeit entsprossen", sagte Comploi Als gebürtiger Südtiroler hat er für seine Kinder deutsche Kinderlieder in die ladinische Sprache übersetzt. "Irgendwann kam mir die Idee eine Sammlung nicht nur in ladinischer und deutscher Sprache, sondern auch gleich in Italienisch und Englisch herauszugeben", sagte der Autor. Die ladinischen sowie die meisten italienischen und englischen Versionen hat der Pressesprecher selbst übersetzt. "Dabei ging es mir weniger um wörtliche Übersetzung, sondern dass die Reime und Melodien in jeder Sprache möglichst gleich bleiben und der Wort-Ton-Akzent stimmt", erklärte Comploi.

Die ladinische Sprache beherrschen etwa 30.000 Menschen, der Absatzmarkt für Bücher ist entsprechend klein. Das Buch ist über das Istitut Ladin Mircura de Ro erhältlich, eine Institution, die sich um Pflege und Verbreitung des Ladinischen kümmert.

"Lasset uns Singen" kann übrigens auch selbst singen: Mit einer App können die eigens von Kindern eingesungenen Lieder des Buches abgerufen werden. "Ich hoffe, damit auch einen Beitrag zur zeitgemäßen musischen Bildung geliefert zu haben, bei der gleichzeitig auch die Mehrsprachigkeit gefördert wird", so Comploi. Vor allem soll das Buch den Kindern aber natürlich Spaß machen.