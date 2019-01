Für Bühnenstar und Kammerschauspieler Nicholas Ofczarek ist das Burgtheater Heimat. Über den Wechsel, Hierarchien und fehlende Politiker. Ein Interview in der Maske.

"Das Burgtheater ist wie mein Wohnzimmer": Schauspieler Nicholas Ofczarek © ORF

Wir sitzen in der Maske im Burgtheater. Sie bekommen für Ihre Rolle in „Mephisto“ eine Glatze und ein kreideweißes Make-Up. Wie sehr hilft Ihnen die Maske dabei, in die Rolle hineinzuschlüpfen?

NICHOLAS OFCZAREK: Das ist ganz wichtig. Max Reinhardt hat gesagt: „Enthüllung ist die Aufgabe des Schauspielers, nicht Verstellung.“ Mir hilft eine Maske durch die Veränderung bei der Enthüllung. Ohne Maske zu spielen, ist genauso furchtbar, wie ohne Publikum zu spielen. Das ist genauso schlimm wie sinnlos. Deshalb mag ich Proben auch nicht.

