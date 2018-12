Facebook

Von 14. bis 17. 2. 2019 in Graz: die Blue Man Group © BB PROMOTION

Die Besucher in den ersten Reihen werden mit Pelerinen ausgestattet (als Schutz vor spritzenden Farben) – und einige von ihnen werden auf die Bühne geholt, ob sie nun prominent wie Heidi Klum sind oder nicht. Die aktuelle Show der New Yorker Blue Man Group sorgt weltweit für Furore, mittlerweile haben die blauen Menschen seit ihrem Debüt am Broadway schon mehr als 35 Millionen Menschen begeistert.

Die Interaktion mit dem Publikum soll zu einem Gemeinschaftserlebnis führen: „Vielleicht spricht der Blue Man so viele Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten an, weil uns immer daran gelegen war, mit unserer Show das Bedürfnis des Menschen nach Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit anzusprechen. Wir glauben, dass die fröhliche Ausgelassenheit und die Euphorie, die der Blue Man verbreitet, jeden anspricht“, sagt Mitbegründer Phil Stanton. Ein Blue Man redet nicht, er äußert sich über die Klänge, die er mit seltsamen „Instrumenten“ fabriziert, die von einem Installateur stammen könnten. Seine Charaktereigenschaften: neugierig, kindlich, aber auch clever und kreativ. Zudem steht eine vierköpfige Band auf der Bühne.

Vom 14. bis 17. Februar 2019 ist das bunte Spektakel in der Grazer Stadthalle zu erleben. Als Premierengäste sind u. a. Opus angesagt. Danach geht es nach Linz in die TIPS-Arena. Geschenktipp: Karten online bestellen, die Bestellung ausdrucken und unter den Christbaum legen!

Karten: www. oeticket.com

