Caroline Peters brilliert am Burgtheater in "Medea" © APA/BURGTHEATER/GEORG SOULEK

So schlicht und selbstverständlich ist das riesige Burgtheater wohl selten als intimer Raum genutzt worden: Der australische Regisseur Simon Stone, der zuletzt auf die Akademietheater-Bühne ein ganzes "Hotel Strindberg" bauen ließ, überzeugt in seiner "Medea"-Version, die gestern zu Recht umjubelt wurde, mit Dichte und Schlichtheit, Intensität und Großaufnahmen.

Der 85-minütige packende Theaterabend hat bloß zwei Schwächen. Mit dem "Medea"-Mythos hat er außer dem Grundmotiv des Kindsmords und der Rivalität zweier Frauen, die um denselben Mann kämpfen, kaum etwas zu tun, weder Euripides noch Grillparzer lassen sich in dieser Überschreibung wiederfinden. Und die Inszenierung ist offenbar ein genaues Remake eines noch immer tourenden (und das nächste Mal im März im Londoner Barbican Centre gastierenden) Abends, den Stone vor exakt vier Jahren mit der Toneelgroep Amsterdam mit demselben Team erarbeitet hat. Die Darsteller sind nun freilich andere. Die als "Deutschsprachige Erstaufführung" firmierende Arbeit haben sie sich mit Verve zu eigen gemacht.

Rizinussamen

Stone hat sich eine reale Familientragödie vorgenommen, die sich

in den 1990ern in den USA ereignete. Eine Ärztin versuchte nach der

Scheidung ihren Ex-Mann auf raffinierte Weise mit Rizinussamen zu

vergiften und steckte schließlich das Familienhaus in Brand, wobei

zwei ihrer Kinder umkamen. Der Theaterabend beginnt mit der

Entlassung Annas aus der Psychiatrie. Sie wird von ihrem Mann Lucas,

der unterdessen in der Pharma-Firma, in der Anna früher als

Laborchefin arbeitete, aufgestiegen ist und nun mit der Tochter

seines Chefs eine Beziehung hat, abgeholt. Ein heikler Moment voller

widerstrebender Gefühle. Auf dem Gesicht von Caroline Peters ist

jede einzelne Regung ablesbar - per Live-Video in ganzer

Burgtheaterbühnen-Breite.

Diese Schauspielerin ist auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Für

ihre Rollen in Stones "Hotel Strindberg" zur "Schauspielerin des

Jahres" gewählt und kürzlich mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet,

ist sie derzeit auch in Kinohauptrollen zu sehen. Als hoch

intelligente Wissenschafterin Anna macht sie das, was sie innerlich

zerreißt, und was sie und ihre Umgebung in den Abgrund stürzt, mit

Blicken, Gesten, Sätzen transparent. Sie habe gelernt und möchte

nichts weiter als, dass es allen gut geht, versichert sie. Sie

wisse, dass sie nicht einfach an das Davor anschließen könne und

respektiere, dass ihr Mann nun ein anderer sei. Und doch beweist sie

mit jedem weiteren Satz, dass sie das Gegenteil davon meint. Sie

beginnt sofort einen Druck aufzubauen, der früher oder später erneut

zur Explosion führen muss.

Gemeinsames Aufatmen

Was Peters frei von jedem Pathos zeigt, ist Liebe, die in Raserei

endet. Bedingungslose Zuneigung, der man sich nicht in den Weg

stellen darf, ohne Schaden zu erleiden. Die rückhaltlose Umsetzung

jener Drohung, die Ödön von Horvath seinem Fleischer Oskar in den

Mund legte: "Du wirst meiner Liebe nicht entgehen!" Steven Scharf,

der als Lucas während der Proben spät für den erkrankten Joachim

Meyerhoff eingesprungen ist, versucht, mit dieser Gefühlsintensität

umzugehen und wird von seinen beiden Loyalitäten zerrieben: Jener

Frau gegenüber, mit der er zwei Buben hat (die das irre

Familienleben als Schulaufgabe per Videotagebuch dokumentieren, ein

raffinierter dramaturgischer Trick), und die versucht hatte, ihn

umzubringen; der neuen Partnerin gegenüber, bei der er zweifellos

seine private wie berufliche Zukunft sieht. Mavie Hörbiger verleiht

dieser jungen Rivalin viel Selbstbewusstsein, Stärke und einen Hauch

überlegener Ironie. Die sexuelle Anziehung, die der lasch und

entscheidungsschwach wirkende Mann auf beide Frauen ausübt, bleibt

ein Rätsel, deren Auflösung der Fantasie des Zuschauers überlassen

bleibt.

Christoph Luser als Pharma-Boss, Irina Sulaver als

Sozialarbeiterin und Falk Rockstroh als Unternehmer, der

Wiedereingliederungshilfe als Zeitvertreib sieht, sind tadellose

Mitspieler an diesem Abend, der dem intensiven Gefühlswirrwarr einen

strengen ästhetischen Rahmen gibt. Auf der weißen, zu beiden Seiten

wie aufgeklappt wirkenden und nach oben mit einer großen

Projektionsfläche ergänzten Bühne von Bob Cousins gehen die Szenen

fließend ineinander über - eine perfekte Choreografie.

Auch für die Mordtaten gibt es bloß schlichte, klare szenische

Zeichen. Am Ende werden die beiden Buben von ihrer Mutter in jener

Asche gebettet, die zuvor ruhig und unaufhörlich auf die Bühne fiel.

Die hohe Temperatur der Flammen habe ihre Körper mit jenem ihrer

Mutter buchstäblich verschmolzen, heißt es dazu. Der starke, lange

Schlussapplaus kam einem gemeinsamen Aufatmen gleich.