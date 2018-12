Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Conchita mit ihrer formidablen Band in Graz © CHRISTOF HÜTTER

Eigentlich hätte die "so weit so gut"-Tour am 22. Oktober in Hannover starten und die ESC-Gewinnerin u.a. in Städte wie Hamburg, Berlin, Köln oder Stuttgart führen sollen. Die Absagen in diesen Städten hatte Conchita "enttäuscht" und "traurig gemacht". Nun also wieder ein Heimspiel in Graz. Einmal mehr im ausverkauften Orpheum. "Ich bin in der Branche, seit ich 17 bin. Und ich habe mich in diesen Jahren im wesentlichen mit einem Genre befasst: der dramatischen Seite der Popmusik", sagte Neuwirth bei der Ankündigung der Konzertreise. Und konkretisierte: "Ich kröne diese Zeit mit dem unglaublich tollen Orchesteralbum und der Tournee, bei der ich Geschichten erzähle, die ich noch nicht erzählt habe und Songs singen werde, die man noch nicht von mir kennt. Scherzhaft ist es eine Abschiedstournee - ich will mich künstlerisch weiterentwickeln, und das wird nächstes Jahr passieren!"

Je nun: Stimmlich präsentierte sich Conchita oder auch Conchito in Höchstform. In scharfer silberner Hose. Scharf waren auch die Arrangements der fünfköpfigen Band um Severin Trogbacher. Jetzt muss der Soundtrack von Conchitas bzw. Toms Lebens zwar einmal erweitert haben, denn irgendwann erschöpfen sich das bekannte Repertoire und auch bekannte Anekdoten wie Elton Johns nasse Küsse, doch die Liebe und Begeisterung der Fans war nach jedem Song intensiv zu spüren. In der offenen Bluse durften die wenigen Brusthaare von Tom Neuwirth an die Bühnenluft, er stand da stolz wie eine Rose. Selbstbewusst beim Drama-Poprock, aber nie überheblich. Und kam ohne Leinwand, Projektionen oder andere visuellen Effekte aus, um ein Resümee der letzten Jahre zu ziehen. Die für ihre eigene Karriere abhanden gekommene Ina Regen wurde im Backgroundchor von Marina ersetzt. Dafür durfte der treueste Fan, Olga aus Russland, in der ersten Reihe nicht fehlen.

Weiter geht es nun für Conchita und Band nach Linz (3. Dezember, Posthof), Salzburg (4. Dezember, Szene), Innsbruck (5. Dezember, Treibhaus) und Wien (8. Dezember, Museumsquartier Halle E). Angekündigt ist Conchita zudem neben Wolfgang Ambros, Klaus Eberhartinger, Marianne Mendt, Pizzera & Jaus, Opus, Schiffkowitz, Seiler und Speer, Gert Steinbäcker, Stefanie Werger sowie einem 70-köpfiges Symphonieorchester unter der Leitung von Christian Kolonovits für zwei Open-air-Konzerte 2019: am 2. Juli auf dem Messegelände Graz und am 3. Juli vor Schloss Schönbrunn.

Foto © CHRISTOF HÜTTER

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.