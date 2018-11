Macklemore und Swedish House Mafia treten kommenden Sommer in Niederösterreich auf. Auch Twenty One Pilots, Prophets of Rage und The Offspring wurden für das Festival bestätigt.

Sänger Macklemore vom US-amerikanischen Hip-Hop-Duo Macklemore & Ryan Lewis © APA/HERBERT P. OCZERET

Mit den Headlinern Macklemore, Swedish House Mafia und Twenty One Pilots sind die ersten Acts für das Frequency Festival 2019 bestätigt. Damit setzen die Veranstalter den zuletzt eingeschlagenen Weg fort und bieten eine zeitgemäße Mischung aus Rap, Electro und einigen Popanleihen. Für rockigere Klänge sorgen hingegen Prophets of Rage, The Offspring oder Nothing But Thieves.

Stattfinden wird das Festival von 15. bis 17. August am Gelände des VAZ in St. Pölten. Dort wird in bewährter Manier untertags wie nachts Party gemacht, gibt es doch einen Daypark mit den zwei Hauptbühnen sowie den indoor stattfindenden Nightpark. Im Line-up finden sich auch die finnischen Poprocker Sunrise Avenue, Rapper Alligatoah, die heimische Popkoryphäe Mavi Phoenix oder der englische Musiker Yungblud. Nächtens werden u.a. Gammer, Hedex, Rudimental und Sub Focus an den digitalen Plattentellern stehen und für saftige Beats sorgen.

Alle Infos: www.frequency.at