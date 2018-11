Vor 20 Jahren ist das erste Harry Potter-Buch erschienen. Genau heute vor 17 Jahren kam der erste Teil in die österreichischen Kinos.

Harry Potter und der Stein der Weisen © KK

Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.“ Es ist ein Satz feierlicher Gewöhnlichkeit, der am Anfang dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte steht – und der doch beinahe nie gedruckt worden wäre. Vor 20 Jahren erschien der erste Harry-Potter-Band in deutscher Sprache. Und heute vor 17 Jahren kam die erste Verfilmung ins Kino. Der Film wurde fast ausnahmslos mit britischen Schauspielern besetzt. Den Titelhelden spielte Daniel Radcliffe, in weiteren Hauptrollen waren Rupert Grint und Emma Watson als Harrys beste Freunde Ron und Hermine zu sehen.

Wie gut kennen Sie sich in Hogwarts aus? Vor 20 Jahren erschien der erste "Harry Potter"-Band auf Deutsch. Sind Sie ein Experte im Zauber-Universum? Wie hieß das erste Buch auf Deutsch? Über 500 Millionen Potter-Exemplare wurden weltweit verkauft: welches Buch verkaufte sich hierzulande noch besser? Harry und Hermine sind gute Freunde. Wie wird sie wegen ihrer Muggel-Herkunft gerne beschimpft? Wie nennt sich die geheime Arbeitsgemeinschaft, die Harry im fünften Schuljahr gründet, um magische Verteidigungsmethoden zu üben? Welches Tier ziert das Schulwappen von Hufflepuff? Was passiert, wenn ein Zauberer zum Beispiel "Accio Feuerblitz" ruft? Wie heißt der sechste Band? Warum hatte die "New York Times" ein Problem mit Harry Potter? Welche Ingredienz gehört nicht in den Vieltrank-Saft? Wie heißt Hogwarts auf Niederländisch? Quiz Maker - powered by Riddle

Trotz insgesamt gemischter Kritiken erzielte der Film ein Einspielergebnis von rund 975 Millionen US-Dollar weltweit und gilt damit als einer der kommerziell erfolgreichsten Filme überhaupt. Er erhielt für Szenenbild, Kostümdesign und Filmmusik drei Oscar-Nominierungen, darüber hinaus war er in sieben Kategorien für einen BAFTA Award vorgeschlagen.