Enfant terrible Paulus Manker hievt „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus in einer Industriehalle auf die Bühne und macht daraus ein dampfendes, loderndes Spektakel.

Es brennt, es lodert, es dampft: Der Krieg als Spektakel © (c) Sebastian Kreuzberger

Es ist ein bisschen wie ein Wandertag zum Krieg. Mehrere Male an diesem Sechseinhalbstunden-Abend schreitet das Publikum die 300 Meter lange Halle mit der blutigen Geschichte ab. Hier haben KZ-Häftlinge nach 1942 Waffen für die NS-Kriegsmaschinerie produziert, die Stahlträger wurden in Kraljevo ab- und in Wiener Neustadt wieder aufgebaut.

