Kunstinstallation von Spencer Tunick © (c) APA/AFP/PAUL CROCK

Rund 400 Menschen haben im australischen Melbourne für den US-Fotografen Spencer Tunick nackt posiert. Sie versammelten sich dafür am Montagmorgen auf dem Dach eines Parkhauses. Tunick (51) ist bekannt für seine Fotokunst-Installationen mit nackten Menschen, die er beispielsweise schon vor dem Opernhaus in Sydney oder im Wiener Ernst-Happel-Stadion inszeniert hat.

In Melbourne trugen die Teilnehmer während der 15-minütigen Aktion bei winterlichen Temperaturen lediglich dünne rote Umhänge. "Ich habe schnell gearbeitet, damit die Menschen nicht frieren", sagte Tunick. "Ich glaube, ich habe ein schönes Kunstwerk bekommen."