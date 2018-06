Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Tod und Leben" aus dem Jahr 1919/11 © Leopold Museum

Gerade wenn man denkt, man kennt jemanden, macht wieder einer eine neue Schublade auf. Das trifft erstaunlicherweise auch auf Gustav Klimt zu, der hierzulande ja wahrlich kein Unbekannter ist. Am 6. Februar jährte sich sein 100. Todestag, und im Ausstellungsreigen zum Gedenkjahr hat nun auch das Leopold Museum – in Kooperation mit der Klimt-Foundation – so eine neue Schublade aufgemacht. Auch, weil man bei „Gustav Klimt. Jahrhundertkünstler“ sechs Gemälde als neue Dauerleihgaben präsentieren kann.



Es ist nicht die allumfassende Jubiläumsausstellung, aber es ist eine Ausstellung, die wieder neue Einblicke in die Klimt-Welt gibt. Hans-Peter Wipplinger, Chef des Leopold Museums und Kurator, beschreibt die Schau als „acht verschiedene Themeninseln, um das Werk Klimts nachzuvollziehen“. Darunter einschneidende Lebensstationen des Künstlers, die in den jeweiligen Räumen verdichtet werden: Es beginnt mit Klimts Anfängen, tief verwurzelt im Historismus, seine Porträts sind im Wiener Großbürgertum begehrt. Doch seine Kunst und sein Anspruch daran ändern sich über die Jahre gewaltig.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.