Ein Koffer voller Fragen

Warum sich die heimischen Radiostationen bei Ina Regens neuem Lied „Paris“ noch in Zurückhaltung üben, ist wie „ein Koffer voller Fragen“ (so lautet eine Zeile des wunderbaren Ohrwurms). Liegt es womöglich daran, dass die jeweiligen Musikchefs und „Formatierer“ der Sendeflächen hinter dem Songtitel einen Schlager vermuten und noch gar nicht hineingehört haben?

Paris ist nur ein Beispiel für einen Sehnsuchtsort, zu dem man gemeinsam aufbrechen wollte, aber auf dem Weg dorthin feststellen musste, dass man es nicht bis zum Ziel schaffen wird. Darüber singt die Oberösterreicherin in einem noch nie gehörten Wechselspiel aus Hoffnung und Erkenntnis, Schmerz und Trost. Ina Regen ist auch nicht die neue oder junge Ausgabe von jemand früher Erfolgreichem, ist also mit niemandem vergleichbar – wohltuend eigen, wohltuend anders.

Dass der ORF den Anteil österreichischer Musik in seinen Radioprogrammen bis zum Jahr 2021 schrittweise auf durchschnittlich 33 Prozent erhöhen will (mit allerdings unterschiedlicher Verteilung), kann, soll und wird solchen Künstlerinnen und Künstlern helfen. Konkret will Ö3 den bei ihm ausgestrahlten Anteil heimischer Klänge von derzeit 15 bis 2021 auf 18 Prozent erhöhen.

Die Privaten dürfen sich in diesem Fall gerne am ORF orientieren!