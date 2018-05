Interview mit Gerti Drassl"Je mehr ich sie lese, desto mehr mag ich sie"

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Gerti Drassl kommt ihren Bühnenfiguren gerne sehr nahe. In Christine Lavant, aus deren Erzählungen sie Anfang Juni bei der Christine Lavant Gesellschaft in Wolfsberg liest, ist sie richtig verliebt.

Langsame Annäherung an Christine Lavant: Gerti Drassl liest am 3. Juni auf Einladung der Lavant-Gesellschaft in Wolfsberg © Markus Traussnig

Bis Freitag, 25. Mai, steht Gerti Drassl noch dreimal in der kernigen „Iwanow“-Inszenierung von Mateja Koležnik auf der Bühne des Stadttheaters. Zu Klagenfurt hat die Schauspielerin seit der Arbeit mit Dietmar Pflegerl („Die Wildente“ 2002) eine besondere Beziehung. „Ich war unheimlich aufgeregt und habe diese erste Erfahrung ins Herz geschlossen,“ sagt die 40-Jährige, die in Kärnten häufiger auf ihre Rolle in „Das Wunder von Kärnten“ angesprochen wird als auf die „Vorstadtweiber“. Von diesen und ihrer Figur Maria Schneider hat sich Gerti Drassl bekanntlich verabschiedet.