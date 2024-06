War es ein Traum oder ein Albtraum? Letzteres kann man wohl annehmen, wenn man Friseur ist und der eigene Sohn namens Jon Bon Jovi seine Haare bis zum Anschlag toupiert hat. Unklar bleibt bis heute, wer das Rennen um die Üppigkeit gewonnen hat – die Haarpracht am Kopf oder jene auf der Brust? Dass er heute darüber lachen kann, liegt weniger an den modischen Irrungen der 1980er-Jahre, sondern daran, dass er zuletzt erfolgreich sein ganz persönliches Jammertal durchschritten hat – seine Stimmbandoperation. Mehrere Laser, Vitamine, drei Gesangslehrer, der Kampf um seine Stimme bestimmte sein Leben vollends. Das ganze Drama hat Regisseur Gotham Chopra in der vierteiligen Serie „Thank You, Goodnight“ (Disney+) festgehalten. Der immer gut gelaunte, überaus höfliche und bescheidene Jon Bon Jovi beim Zweifeln, Kämpfen und Weinen. Seelenstriptease um der Aufmerksamkeit willen ist das keiner, sondern auch eine Bestandsaufnahme einer der erfolgreichsten Karrieren im Musikbusiness.

Eine Band aus New Jersey, die den Sprung bis ganz nach oben geschafft hat. Gut, gegen Metallica oder Slayer hatten die Herren keine Chance, aber für den Status einer der erfolgreichsten Bands der Welt hat es dann doch gereicht. Nun ist der 62-Jährige wieder in der Spur und hofft darauf, bald wieder mit neuer Platte auf Tour gehen zu können. Das war immer der Treibstoff der Band, der sie vielfach um den Globus und an die Spitze geführt hat. Wurde man anfangs als Vorband der „Scorpions“ noch ausgebuht, hat sich das Blatt schnell gewendet. In Japan hatten sie in den 1980er-Jahren Kultstatus. Das mag natürlich auch am Frontman gelegen haben: „Wir bekamen keine Männer ins Publikum, weil Jon so gut ausgeschaut hat“, erzählt Richie Sambora in der Dokuserie amüsiert bis säuerlich. Jon Bon Jovi war und ist nach wie vor immer wieder einmal in Filmen und Serien zu sehen. In früheren Rollen meist als Feschak vom Dienst, wie etwa in „Moonlight und Valentino“ (1995) oder als Kurzzeitdate von Carrie Bradshaw in „Sex and the City“. Privat ist Jon Bon Jovi seit 1989 mit seiner Highschool-Liebe Dorothea (61) verheiratet. Die Hochzeit fand stilecht spontan in Las Vegas statt.

Bis es wieder auf Tour geht, ist dem vierfachen Vater wohl nicht langweilig: Im November stehen die Wahlen an und bekanntlich hat der Musiker sich immer mit Nachdruck für die demokratischen Kandidaten ins Zeug gelegt – wenn er nicht gerade im Auftrag seiner „Jon Bon Jovi Soul Foundation“ unterwegs ist, um Bedürftigen zu helfen.